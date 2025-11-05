Beşiktaş 3 futbolcusundan eksik çalıştı
Beşiktaş, Trednyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Rafa Silva ve Necip Uysal ile özel izinli olan Gabriel Paulista idmana katılmadı.
Beşiktaş, Trednyol Süper Lig’in 12. haftasında deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Rafa Silva ve Necip Uysal ile özel izinli olan Gabriel Paulista idmana katılmadı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde basına kapalı antrenman, yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü. Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın yönetiminde yapılan idman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan antrenman, taktiksel çift kale maçlarla tamamlandı.