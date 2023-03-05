Beşiktaş, 3 maç sonra galibiyetle tanıştı

Beşiktaş, Süper Lig'de MKE Ankaragücü karşısında aldığı galibiyet ile 3 maç sonra galip geldi.

Beşiktaş, 3 maç sonra galibiyetle tanıştı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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4d
4d

Beşiktaş, Süper Lig’de MKE Ankaragücü karşısında aldığı galibiyet ile 3 maç sonra galip geldi.

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Beşiktaş, Ankaragücü’nü konuk etti. Müsabaka siyah-beyazlıların 2-1’lik üstünlüğü ile sonuçlandı. Siyah-beyazlılar, Süper Lig’de yakaladığı 5 maçlık galibiyet serisinden sonra Fatih Karagümrük ve Antalyaspor maçlarında sahadan beraberlik ile ayrılırken, Sivasspor ile deplasmanda karşılaştığı müsabakada ise yenildi.

Beşiktaş, Vodafone Park’ta ağırladığı Ankaragücü’nü 2-1 mağlup ederek ligde 3 maçın ardından galibiyetle tanışmış oldu.