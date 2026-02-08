Beşiktaş 6 maçtır evinde kaybetmiyor

Süper Lig’in 21. haftasında konuk ettiği Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş’ın evindeki yenilmezlik serisi 6 maça çıktı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında ağırladığı Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Bu skorla siyah-beyazlıların iç sahadaki yenilmezlik serisi de devam etti. Tüpraş Stadyumu’nda son olarak 2 Kasım 2025 tarihinde Fenerbahçe’ye 3-2 kaybeden Kartal, daha sonra oynadığı 6 karşılaşmada 3 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

Beşiktaş, bu süreçte Çaykur Rizespor, Kayserispor ve Konyaspor’u mağlup ederken; Samsunspor, Gaziantep FK ve Alanyaspor’la da berabere kaldı.