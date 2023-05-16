Beşiktaş, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Adana Demirspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Beşiktaş, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
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4d
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Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında Adana Demirspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma koşularıyla başladı. 5’e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel çift kale maç ile tamamlandı. Asbaşkan Emre Kocadağ’ın da izlediği basına kapalı idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Siyah-beyazlılar, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını, yarın saat 11.00’de yapacağı antrenmanla sürdürecek.