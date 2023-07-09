Beşiktaş, Almanya'da ilk antrenmanı yaptı
Beşiktaş, Almanya kampına Bavyera Eyaleti'nin Grassau kasabasında bu akşam yaptığı antrenman ile başladı.
Beşiktaş, Almanya kampına Bavyera Eyaleti’nin Grassau kasabasında bu akşam yaptığı antrenman ile başladı.
Taraftarlarımızın yoğun ilgi gösterdiği basına kapalı idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Teknik Direktör Şenol Güneş’in yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları ve istasyon koşularıyla başladı. İdman, pas ve 5’e 2 çalışmasının ardından dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandı.