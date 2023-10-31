Beşiktaş altyapısının başarılı kalecisi Bilecikli Doruk'u anlamlı davet

Beşiktaş Artaş U-10 futbol takımının başarılı file bekçisi Bilecikli Doruk Subaşıoğlu’nu Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Cumhuriyetin 100’üncü yılı münasebetiyle resepsiyona davet etti.

Geçtiğimiz günlerde Yalova’da Cumhuriyetin 100’üncü yılı kutlamaları kapsamında 7. Cumhuriyet Kupası düzenlenirken, turnuvada Beşiktaş Artaş U-10 futbol takımı namağlup şampiyon olmuştu. Çıktığı 6 maçta yol yemeden tamamlayan Doruk Subaşıoğlu turnuvaya damga vururken maç sonu anne ve babasıyla büyük sevinç yaşamıştı. Yaşanan bu başarı sonrası Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Cumhuriyetin 100’üncü yılı münasebetiyle resepsiyona Doruk Subaşıoğlu ve ailesini davet etti. Burada Doruk Subaşıoğlu ile yakından ilgilenen ve Beşiktaşlı olduğu öğrenilene Bilecik Valisi Şefik Aygöl, birde kendisinin imzaladığı futbol topu hediye etti.