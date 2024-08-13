Beşiktaş, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Antalyaspor'la sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

Beşiktaş, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Antalyaspor’la sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst’un yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Samsunspor maçında forma giyen futbolcular rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer oyuncular 5’e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından dar alanda taktik çalışma gerçekleştirdi.

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Siyah-beyazlılar, Antalyaspor maçı hazırlıklarına, yarın saat 17.30’da yapacağı antrenmanla devam edecek.