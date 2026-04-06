Beşiktaş, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Antalyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına, ara vermeden bugün yaptığı antrenmanla başladı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta forma giyen futbolcular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer futbolcuların dar alanda top kapmayla başladıkları idman, dar alanda oynanan çift kale maçların ardından yapılan dayanıklılık, kuvvet ve taktik çalışmasıyla tamamlandı. Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.