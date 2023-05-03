Beşiktaş, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Beşiktaş, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
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4d
4d

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Şenol Güneş’in yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma koşularıyla başladı. 5’e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel çift kale maç ile tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Antalyaspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına, yarın saat 11.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.