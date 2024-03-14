Beşiktaş, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Fernando Santos’un yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. Isınma hareketleri ve pas çalışmasıyla başlayan idman, 5’e 2 çalışmasının ardından oynanan taktiksel çift kale maçla tamamlandı.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Siyah-beyazlılar, Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 17.00’de yapacağı antrenmanla tamamlayarak kampa girecek.