Beşiktaş, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 3. haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün Antalya'da kaldığı otelde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Beşiktaş, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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haber detay altı

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 3. haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün Antalya’da kaldığı otelde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. 5’e 2 ve pas çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çift kale maçla sona erdi. Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

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Siyah-beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 3. haftasında yarın saat 15.00’te Corendon Airlines Park Antalya Stadı’nda Antalyaspor ile karşılaşacak.