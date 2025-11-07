Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç'ın avukatından açıklama

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Murat Kılıç’ın avukatı Ziya Fırat Gültekin, son günlerde bazı internet siteleri ve sosyal medya platformlarında Kılıç hakkında çıkan haberler nedeniyle açıklama yaptı.

Gültekin konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Son günlerde bazı internet haber siteleri ve sosyal medya platformlarında, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Asbaşkanı ve Futbol Komitesi Üyesi Sayın Murat Kılıç hakkında gerçeğe aykırı, çarpıtılmış ve itibar zedeleyici paylaşımlar yapılmaktadır. Müvekkilim, uzun yıllardır ulusal ve uluslararası iş dünyasında saygın bir girişimci ve başarılı bir yönetici olarak tanınmakta; Beşiktaş camiasına gönülden bağlı bir spor insanı olarak görevini etik değerlere, şeffaflığa ve kurumsal ilkelere bağlılıkla sürdürmektedir. Buna rağmen, bazı mecralarda müvekkilim hakkında hiçbir somut dayanağı bulunmayan iddialar ortaya atılmış; özellikle X (Twitter) platformunda yapılan bazı paylaşımlar hakaret ve iftira boyutuna ulaşarak müvekkilimin hem kişisel saygınlığına hem de Beşiktaş Jimnastik Kulübü’ndeki görevine zarar verme amacı taşımıştır. Basın ve ifade özgürlüğü, demokratik toplumların temel unsurlarındandır; ancak bu özgürlük, kişilik haklarını ihlal eden, iftira ve karalama içeren paylaşımları meşrulaştıramaz. Kamuoyunun, yalnızca doğru, tarafsız ve teyit edilmiş bilgilere itibar etmesi; basın mensuplarının ise hukuka ve meslek ilkelerine uygun hareket etmesi en temel beklentimizdir. Müvekkilim Sayın Murat Kılıç, gerek kişisel itibarının gerekse Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün kurumsal değerlerinin korunması adına, ilgili ve sorumlu kişi ve kuruluşlar hakkında tüm yasal yollara başvurulacağını kamuoyuna saygıyla bildirir" dedi.