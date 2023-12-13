Beşiktaş, Avrupa'daki 242. sınavına prestij için çıkacak

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 6. ve son maçında Beşiktaş, yarın deplasmanda İsviçre temsilcisi Lugano ile karşılaşacak. Bu mücadeleyle birlikte Avrupa arenasında 242. sahne alacak siyah-beyazlıların gruptan çıkma şansı bulunmuyor.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 6. ve son maçında yarın oynanacak müsabaka TSİ 23.00’te Lugano’ya konuk olacak. Konferans Ligi macerasına 2. eleme turundan başlayan Kara Kartal, Arnavutluk temsilcisi Tirana, Azerbaycan takımı Neftçi Bakü ve Ukrayna’dan Dinamo Kiev’i eleyerek gruplara kaldı. Grubun ilk maçında siyah-beyazlılar, deplasmanda Club Brugge ile 1-1 berabere kalırken, ikinci müsabakada ise İsviçre takımı Lugano’ya evinde 3-2 kaybetti. Norveç’te Bodo/Glimt’e 3-1 yenilen Kartal, rakibine evinde de 2-1 mağlup oldu. Son olarak yine Dolmabahçe’de Club Brugge’a 5-0 kaybeden Beşiktaş, bu sonuçlarla Avrupa macerasına da nokta koydu.

Avrupa’da 242. karşılaşma

Beşiktaş, Lugano maçıyla birlikte Avrupa kupalarındaki 242. sınavına çıkacak. Geride kalan 241 müsabakada siyah-beyazlı takım, 90 galibiyet, 48 beraberlik ve 103 yenilgi aldı. Söz konusu maçlarda 318 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 365 gol gördü.

Gruplarda galibiyet alamadan elendi

Beşiktaş, grup aşamasına gelene kadar ise hiç kaybetmedi. 2. Eleme Turu’nda Tirana’yı 3-1 ve 2-0’lık skorlarla mağlup eden siyah-beyazlı ekip, 3. Eleme Turu’nda da Neftçi’yi 3-1 ve 2-1’le geçti. Kara Kartal play-off’ta ise Mircea Lucescu’nun takımı Dinamo Kiev’i 3-2 ve 1-0 yenmişti.