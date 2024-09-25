Beşiktaş, Avrupa kupalarında 245. maçına çıkacak

UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında yarın deplasmanda Hollanda temsilcisi Ajax ile karşılaşacak olan Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 245. maçına çıkacak.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında yarın TSİ 22.00’da Johan Cruijff Arena’da Hollanda ekibi Ajax ile mücadele edecek. Müsabakayı İngiltere Futbol Federasyonu’ndan John Brooks yönetecek.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda İsviçre temsilcisi Lugano’yu deplasmanda 3-3 berabere kaldığı müsabakada evinde 5-1 mağlup eden siyah-beyazlılar, adını grup aşamasına yazdırdı.

Avrupa kupalarında 245. maç

Beşiktaş, Ajax karşılaşmasıyla birlikte Avrupa kupalarındaki 245. maçına çıkacak. Kartal, geride kalan 244 mücadelede 92 galibiyet, 49 beraberlik ve 103 mağlubiyet yaşadı.

Rakip ağları 328 kez sarsan siyah-beyazlılar, filelerinde ise 369 gole engel olamadı.

Avrupa Ligi’nde 124. kez boy gösterecek

UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi isimleriyle düzenlenen organizasyonda Beşiktaş, bugüne kadar 123 defa boy gösterdi. Siyah-beyazlılar, geride kalan maçlarda 54 galibiyet, 25 beraberlik ve 44 mağlubiyet aldı. Kartal, söz konusu müsabakalarda 197 kez gol sevinci yaşarken, ağlarında 159 gole engel olamadı.

Avrupa Ligi’ndeki son sezonunda tek galibiyet aldı

Kara Kartal, UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında mücadele ettiği son sezonunda dış saha galibiyeti alamadı. Siyah-beyazlılar, 2019-2020 sezonunda K Grubu’nda sırasıyla konuk olduğu Slovan Bratislava’ya 4-2, Braga’ya 3-1, Wolves’e de 4-0 kaybetti.

Beşiktaş, evinde ise Wolves’e 1-0, Braga’ya 2-1 mağlup olurken, tek galibiyetini 2-1’lik skorla Bratislava’ya karşı elde etti.

Hollanda takımlarıyla 11. karşılaşma

Siyah-beyazlı ekip, Hollanda ekipleriyle Avrupa kupalarında 11. kez karşı karşıya gelecek. Beşiktaş, Ajax’ın yanı sıra PSV Eindhoven ve Feyenoord ile de Avrupa kupalarında rakip oldu.

Ajax ile daha önce 6 kez rakip olan Kara Kartal, henüz galibiyet ya da mağlubiyet alamadı.

Ajax’la ilk maçına 1966-1967 sezonunda o zamanki adıyla Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 1. turunda çıkan İstanbul temsilcisi, konuk olduğu ilk müsabakayı 2-0, rövanşı da 2-1 kaybetti.

UEFA Kupa Galipleri Kupası’nda rakibiyle 1993-1994 sezonunda bir kez daha eşleşen Beşiktaş, 2. tur ilk maçında dış sahada 2-1, sahasında da 4-0 yenildi.

Siyah-beyazlılar, 2021-2022 sezonunda Şampiyonlar Ligi C Grubu’nda Ajax’a Hollanda’da 2-0, İstanbul’da da 2-1 mağlup oldu.

Beşiktaş, Şampiyonlar Kulüpler Kupası’nda 1991-1992 sezonunda bir başka Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven’la rakip oldu. Siyah-beyazlılar, ev sahibi olduğu karşılaşmadan 1-1 berabere ayrılırken, deplasmanda ise 2-1yenildi.

Kara Kartal’ın Hollanda takımlarına karşı üstünlüğünü ise Feyenoord’a karşı. Sşyah-beyazlı ekip, 2014-2015 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda rakibini deplasmanda 2-1, İstanbul’da da 3-1 mağlup etmeyi başardı.

Siyah-beyazlılar, Hollanda ekipleriyle bugüne kadar oynadığı 10 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı.

Giovanni van Bronckhorst en çok Ajax’a kaybetti

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst’un teknik adamlık kariyerinde resmi maçlarda en fazla mağlup olduğu takım Ajax. Hollandalı çalıştırıcı, Feyenoord ve Glasgow Rangers’ın başında bulunduğu dönemde Ajax’a tam 12 kez rakip oldu. Bu karşılaşmalarda 2’şer galibiyet ve beraberlik alan van Bronckhorst’un takımları, 8 defa da kaybetti.

49 yaşındaki teknik direktörün idaresindeki ekipler söz konusu maçlarda 13 gol atıp, 27 gol yedi.

Ajax, Türk takımlarıyla 13. kez mücadele edecek

Ajax ise yarınki müsabakayla birlikte Türk takımlarıyla 13. kez mücadele edecek. Beşiktaş’la oynadığı 6 maçın yanı sıra Hollanda temsilcisi, Fenerbahçe’yle 4, Bursaspor’la da 2 defa oynadı.

Siyah-beyazlılara karşı oynadığı 6 maçı da kazanan Ajax, aynı başarıyı Bursaspor’la olan 2 müsabakada da gösterdi. Hollanda takımı, sarı-lacivertli ekibe karşı ise 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Rakipte tanıdık bir isimler

Ajax’ın başında bir dönem Süper Lig’de Fatih Karagümrük ve Corendon Alanyaspor’u da çalıştıran Teknik Direktör Francesco Farioli bulunuyor. İtalyan teknik adamla Hollanda Ligi’nde oynadığı 4 müsabakada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Ajax, 7 puanla 9. sırada yer alıyor. İç sahada oynanması gereken FC Utrecht karşılaşması ise polis grevi sebebiyle ertelenmişti.

Ajax, yaz transfer döneminde de 2022-2023 sezonunda Beşiktaş formasını terleten Wout Weghorst’u renklerine bağladı. Weghorst, Hollanda temsilcisiyle ligde 2 mücadeleye çıktı ancak gol ya da asist üretemedi.