Beşiktaş, Avusturya kampındaki ilk antrenmanını gerçekleştirdi

Beşiktaş, Avusturya kampına Bad Erlach kasabasında bu akşam salonda yaptığı antrenman ile başladı.

Beşiktaş, Avusturya kampındaki ilk antrenmanını gerçekleştirdi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
tulip-banner-
tulip-banner-
tulip-banner-
tulip-banner-

Beşiktaş, Avusturya kampına Bad Erlach kasabasında bu akşam salonda yaptığı antrenman ile başladı.

Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer’in yönetiminde yapılan idman, stretching çalışmasıyla başladı. Daha sonra kuvvet ve koordinasyon çalışmalarıyla antrenman tamamlandı.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Beşiktaş, Avusturya kamp çalışmalarına yarın TSİ 11.00’de ilk 25 dakikası basına açık ve 18.00’de yapacağı antrenmanlarla devam edecek.