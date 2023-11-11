Beşiktaş, Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Başakşehir ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.

Beşiktaş, Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline
Proline

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Başakşehir ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.

Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladı. 5’e 2 çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel çift kale çalışmayla tamamladı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi de antrenmanı izledi.