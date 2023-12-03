Beşiktaş Başkan Adayı Hasan Arat oyunu kullandı

Beşiktaş Başkan Adayı Hasan Arat, olağanüstü seçimli genel kurulda oyunu kullandı.

Beşiktaş’ta olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı Akatlar Spor Kompleksi’nde devam ederken, başkan adaylarından Hasan Arat da oyunu kullandı. 4 numaralı sandıkta oy kullanan Hasan Arat, sandık başına geldiği sırada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Beşiktaş’ın bir kez daha Akatlar Spor Kompleksi’nde kongre yapmayacağını dile getiren Arat, "Biraz önce Serdal Bey ve divan kurulu ile toplantı yaptık. Dışarda kalan arkadaşlarımızın da oy kullanmalarını sağlayacaklar. 10 bin 800’ü geçtik. Biz 12 binlere doğru geleceğini düşünüyoruz. Bu Beşiktaş için önemli bir şeydir. Beşiktaş bundan sonra burada kongre yapmayı hak etmiyor. Beşiktaş çok büyük bir camia. Çok büyük yerde yapacak ve bu düzensizlikler bitecek. Bu yüzden değişim diyoruz. Beşiktaşımıza hayırlı olsun" şeklinde konuştu.