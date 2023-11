Beşiktaş Başkan Adayı Hasan Arat, Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar ile basının karşısına çıktı

Beşiktaş’ta başkan adayı Hasan Arat, seçimi kazanması halinde ‘Futboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi’ olacak Feyyaz Uçar ve ‘Futbol Takımları Genel Koordinatörü’ görevine getirilecek Samet Aybaba’yı basına tanıttı.

Beşiktaş’ta 3 Aralık tarihinde gerçekleşecek olağanüstü seçimli genel kurul öncesi başkan adayı Hasan Arat, yönetime gelmeleri halinde Futboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olacak Feyyaz Uçar ve Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü görevini üstlenecek Samet Aybaba için İstanbul Beşiktaş’ta bir otelde tanıtım toplantısı düzenledi.

Hasan Arat: “Beşiktaş’ı iyi bir gelecek bekliyor”

Seçim kararı alındıktan sonra çalışmalara 1 Kasım’da Süleyman Seba’nın köyü olan Sakarya’nın Hendek ilçesine bağlı Soğuksu’dan bir Türkiye çalışmasına başladıklarını dile getirerek sözlerine başlayan Arat, “Hem genel kurul üyeleri hem camia ve özellikle gençlerin yoğun ilgisiyle karşı karşıya kaldık. Beşiktaş’ta bir değişim isteniyor. Bu değişim bir beyaz sayfanın açılacağını gösteriyor. Biz bu değişim isteğine ve projelerin dikkatle incelendiğine şahit olduk. Tanıtım toplantısında beklediğimizin üstünde kongre üyesinin ilgisini gördük. Nereye gidersek gidelim yaptığımız tanıtımın sosyal medyada canlı olarak takip edildiğini gözlemledik. Bunu gözlerken elde ettiğimiz rakamlar inanılmaz rakamlardı. Bu rakamların büyüklüğü Beşiktaş markasından geliyor. Türkiye 1 aydır Beşiktaş konuşuyor. Beşiktaş’ı iyi bir gelecek bekliyor. Herkes ’Nasıl daha iyisini yaparım?’ diye uğraşıyor” diye konuştu.

"Bu bir, ‘Geleceğin felsefesi’ seçimidir"

Beşiktaş için hayırlı bir seçim olacağından bahseden Arat, “Bu bir, ‘Geleceğin felsefesi’ seçimidir. Bugünkü toplantıda bu felsefenin köklerini size açıklayacağız. Bunu Türk spor kamuoyunun çok iyi anlayacağını düşünüyoruz. Bunu hayata geçirmek çok önemli. Çok çalıştık, moralimiz çok iyi ve inandığımız yolda devam ediyoruz. Gördüğümüz sevgi bizi çok memnun ediyor. O ilgi Beşiktaş ilgisidir. Burada aslolan Beşiktaş’tır. Beşiktaş sevgisi, Türkiye genelinde ve Avrupa’da inanılmaz boyutlarda. Bu yeni yapılanmada hiçbir şeyin geç olmadığına inanıyoruz. Sıkıntılı günleri rahat aşacağımıza düşünüyoruz. O Beşiktaş formasını giydiğinde tek hedef şampiyonluktur. Bizde de hedef değişmeyecek, biz idari ve sporu ayıracağız. İdariyi yapan spora karışmayacak. Sporu spordan gelenler yönetecek. Biz onlardan gelecek raporlarla destek vereceğiz. Bu hep konuşulur yapılmazdı. Şimdi biz bunu sunuyoruz. Beşiktaşlı gelsin, oyunu kullansın. Biz bir vizyon ortaya koyduk” ifadelerini kullandı.

Futbolda oluşturulacak iskeletin liderinin Samet Aybaba olacağına vurgu yapan Hasan Arat, “Bu Beşiktaş için çok önemli görevlendirmedir. Minik takımlardan, altyapıdan, kadın takımından A takıma kadar bütün anahtar Samet Aybaba’nın elinde olacak. Biz Beşiktaş’ı, Beşiktaşlılar yönetecek dedik. Bu yol Beşiktaşlıların yolu dedik. Türkiye’nin en iyi futbol modelini kuracağız” şeklinde konuştu.

Feyyaz Uçar: “Beşiktaş’a yakışır şekilde plan ve programlar var”

Hasan Arat’a, sorumluluk yüklü böyle bir göreve kendisini düşündüğü için teşekkür ederek sözlerine başlayan Feyyaz Uçar, “Bizlerden çoğu yerde futbolcu eskileri diye bahsederler. Kariyerini sonlandırılmış futbolcuların çoğu bana verilen bu görevi bekler, çok azı bu göreve layık olur. İnşallah üyelerimiz teveccüh gösterip bize bu görevi layık görürse böyle onurlu görevi yapamaya çalışacağım. Öncelikle başkanla birlikte olmak çok onur verici. Diğer yandan kaptanlığımı yapan Samet Aybaba’nın projede olması da güzel. Rıza Çalımbay var, o da kaptanımdı. İlerleyen dönemde yine bildiğim bir ortamda, bir grupla birlikte olacağım için çok mutluyum. Bu seçimde çok fazla proje konuşuluyor. Bu da bizim hoşumuza gidiyor. Daha önce seçim çalışmaları kişilerin üzerinden yürütülürdü. Bu sefer Beşiktaş’a yakışır şekilde plan ve programlar var. Böyle bir ön hazırlığın içerisinde olmaktan gurur duyuyorum. Uzun zamandır da futboldan sonra basın mensubu arkadaşlarla bir araya gelmemiştim, özlemişim. Şu an heyecanlıyım da. Seçimi alnımızın akıyla başkanımızın emeğine yakışır şekilde sonlandırırsak bundan sonra mesaimizi sadece Beşiktaş için harcayacağız” cümlelerine yer verdi.

A Milli Futbol Takımı’nda yeteri kadar Beşiktaşlı oyuncunun olmadığına da dikkat çeken Uçar, “Amacımız, öncelikle A Milli Takım’a fazla oyuncu yollamak. Takımda bazı sorunlar mevcut. Zamanı geldiğinde her konuda açıklama yapacağız” dedi.

“Beşiktaş’ı eski havasından uzaklaşmış görüyorum”

Beşiktaş’ta taraftar ve medyayla birlik halinde bir çalışma ortamı oluşturmak istediklerini aktaran siyah-beyazlıların efsane futbolcusu, “Basın ile aramızda güçlü bir dostluk ve bağ vardı. Beşiktaş’ı eski havasından uzaklaşmış görüyorum. Tekrardan taraftarla, medyayla daha birlik ve beraberliğin önde olduğu bir çalışma ortamı oluşturmaya çalışacağız” açıklamasını yaptı.

Samet Aybaba: “Uzun süredir çalışıyorum”

Öncelikle başkan adayı Hasan Arat ile yaptığı görüşmeye değinen Samet Aybaba ise, “‘Birlikte Beşiktaşlıların yoluna çıkıyorum, var mısın?’ dedi. Ben de; ‘Başka yol bilmem, yolumuz aynı. Tabii ki varım’ dedim. Nasıl yönetilir, ne yapılır, transfer, altyapı, spor okulları, tesisler konusunda uzun süredir çalışıyorum. Bilgi birikimimiz var. Onları da ön plana çıkarak bir şeyleri daha iyi yapmaya çalışacağız” değerlendirmesinde bulundu.

“Beşiktaş’ta her şey çok farklı olacak”

Uzun yıllardır futbolu, futbolun içinde gelenlerin yönetmesi gerektiğini söylediğini hatırlatan Aybaba, şöyle devam etti:

“Bizim ülkemizde niye böyle olmuyor, bu işleri başkaları yapıyor diye konuşurduk. Büyük bir örnek bence. Sadece Türkiye’nin değil, dünyanın da büyük bir örneği bence. Başkanımızın da bu kulübün sporcusu olması, üçümüzün beraber olması çok önemli. Bir rol model çıkması çok önemli. Beşiktaş’ın hedefi tabii ki her branşta şampiyonluktur ama Türk futboluna da örnek olsun. Camiaların içinden gelen insanlar artık değerlendirilsin. Onların bilgilerinden, birikimlerinden aidiyet duygusundan faydalanmak gerekiyor. Burada başarılı olacağımıza inanıyorum. Her şeye çalıştım, mevcut kadroya, transferlere. Altyapıyla ilgili de herkes söylem halinde. Bugüne kadar olmadı. Ben içinde olmamama rağmen Beşiktaş altyapısına tesis kazandırmak için 6 ayımı verdim. Bir arazi ortaya çıktı, biz yapacağız. O araziye Türkiye’nin en iyi tesisini yapacağız. Evlatlarımızın ne kadar kıymetli olduğunu göstereceğiz. Fulya’nın önünden bile geçmeyen arkadaşlarımız şu an yorum yapıyor. Olsun, altyapının konuşulması bile önemli. Biz bir aileyiz, tabii ki sorunlarımız olacak, tartışacağız. Keyifli günlerimiz, kötü günlerimiz olacak. Her şeyin en iyisini yapacağımıza inanıyorum. Seçimden sonra göreceksiniz, Beşiktaş’ta her şey çok farklı olacak.”

“Çok doğru oyuncular alacağız”

Kadro yapılanmasıyla ilgili geniş bir çalışma yaptığını dile getiren Samet Aybaba, “Göreve başladığımız andan itibaren her oyuncu bizim oyuncumuz. Rıza hocamıza her konuda destek vereceğiz. Oyuncular üzerine çalıştım. Her şey çok doğru olacak. Çok doğru oyuncular alacağız. Devre arasında neler yapılması gerektiğini biliyoruz. Hocamızla konuştuk” şeklinde konuştu.

“Beşiktaş’ın geleceğini sattılar”

Siyah-beyazlıların altyapısından yetişen Emirhan İlkhan, Serdar Saatçı ve Rıdvan Yılmaz’ın satılmalarını eleştiren Aybaba, “Oyuncular yukarıya doğru gittiğinde ilişkiler bozuluyor. Önce bunları çözeceğiz. İçimizden çıkan değerleri bu kadar kolay göndermeyeceğiz. Para eden oyuncu da alacağız. Aşağıdaki oyuncuları da bu hale getireceğiz. Beşiktaş’ın geleceğini sattılar (Emirhan, Serdar, Rıdvan). Planlayacaksınız. Bizden hiç kimse altyapıdan bir oyuncuyu alamayacak. Biz istersek bu oyuncuların önünü açacağız. Arsa ile ilgili çalışmamız da olmuştu. Altyapı tesisimize Serpil Hamdi Tüzün’ün ismini vereceğiz. Oraya gelen çocuklara bunu öğreteceğiz” dedi.

Transfer çalışmaları hakkında da bilgi veren deneyimli futbol adamı, “Birkaç maviyle ilgili çalışıyoruz. Rıza hocam ile görüştüm. Nereye ihtiyaç olduğunu çok iyi biliyorum. Başkanımıza da listeyi verdim. Kongreden sonra geniş açıklamayı yaparım” diyerek sözlerini noktaladı.