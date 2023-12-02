Beşiktaş Başkan Adayı Hasan Arat, tezahüratlarla karşılandı

Beşiktaş Başkan Adayı Hasan Arat, olağan idari ve mali genel kurulda siyah-beyazlı kongre üyeleri tarafından tezahüratlarla karşılandı.

Beşiktaş Başkan Adayı Hasan Arat, tezahüratlarla karşılandı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Beşiktaş Başkan Adayı Hasan Arat, olağan idari ve mali genel kurulda siyah-beyazlı kongre üyeleri tarafından tezahüratlarla karşılandı.

Beşiktaş’ta olağanüstü seçimli genel kurul öncesi gerçekleştirilen olağan idari ve mali genel kurul, Akatlar Spor Kompleksi’nde başladı. Olağan idari ve mali genel kurula Beşiktaş Başkan Adayı Hasan Arat da katıldı. Arat’ın salona girdiği anda siyah-beyazlı kongre üyeleri, alkış ve tezahüratlarda bulundu.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Hasan Arat, salona girişinden sonra kongre üyelerini selamladı.