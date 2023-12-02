Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı, alkışlarla karşılandı

Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı, olağan idari ve mali genel kurulda siyah-beyazlı kongre üyeleri tarafından alkışlarla karşılandı.

Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı, alkışlarla karşılandı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı, olağan idari ve mali genel kurulda siyah-beyazlı kongre üyeleri tarafından alkışlarla karşılandı.

Beşiktaş’ta olağanüstü seçimli genel kurul öncesi gerçekleştirilen olağan idari ve mali genel kurul, Akatlar Spor Kompleksi’nde gerçekleşiyor. Olağan idari ve mali genel kurula Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı da katıldı. Adalı’nın salona girdiği anda siyah-beyazlı kongre üyeleri, alkış ve tezahüratlarda bulundu.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Serdal Adalı, salona girişinden sonra kongre üyelerini selamladı.