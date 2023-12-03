Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı sandık başına geldi
Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı, olağanüstü seçimli genel kurulda oyunu kullandı.
Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı, olağanüstü seçimli genel kurulda oyunu kullandı.
Beşiktaş’ta olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı Akatlar Spor Kompleksi’nde devam ederken, başkan adaylarından Serdal Adalı da oyunu kullandı. 8 numaralı sandıkta oy kullanan Adalı, sandık başına geldiği sırada basın mensuplarına açıklamalarda bulunarak, "Beşiktaş için hayırlı uğurlu olsun. Hakkımızda hayırlısı. Her şey Beşiktaş için" ifadelerini kullandı.