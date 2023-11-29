Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı, yönetim kurulu listesini teslim etti
Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı, yönetim kurulu listesini Beşiktaş Divan Kurulu Başkanlığı'na teslim etti.
Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı, yönetim kurulu listesini Beşiktaş Divan Kurulu Başkanlığı’na teslim etti.
Beşiktaş’ta 3 Aralık’ta yapılacak Seçimli Olağan Genel Kurul öncesi başkan adayları, yönetim listesini divan kuruluna teslim etti. İlk olarak Beşiktaş Divan Kurulu’na gelen Serdal Adalı ve yönetim kurulu, listesini Beşiktaş Divan Kurulu İkinci Başkanı Fethi Hinginar’a teslim etti. Listesini teslim ettikten sonra açıklamalarda bulunan Serdal Adalı, "İnşallah Beşiktaş’ın adına şanına yakışır bir seçim geçiririz. Hasan Bey’e de başarılar diliyorum. Tüm camiaya sevgi saygılarımı iletiyorum" şeklinde konuştu.
Başkan adayı Serdal Adalı’nın yönetim kurulu listesi şu şekilde:
Metin Keçeli
Hakan Daltaban
Uğur Fora
Orhan Özalp
Ufuk Akçiğit
Çağatay Abraş
Kaan Kasacı
Aykan Aydın
Yedek
Atilla Bingöl
Melih Aydoğdu
Hazal Kalkavan Karahan
Mustafa Mollaoğlu
Mahir Kaplan