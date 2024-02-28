Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat basın mensuplarıyla bir araya geldi

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat basın toplantısında yaptığı açıklamada, “Bayramlarda yaptığımız konserlerde düzenlediğimiz festivallerde hiçbirinde Beşiktaş Belediyesinin kasasından bir kuruş harcanmamıştır. Kesinlikle belediyenin parasını harcamadan yapmışızdır. Beşiktaş’ın iş adamları bu süreçlerin doğal paydaşı oldu ve biz bu süreci çok sağlıklı bir şekilde yönettik” dedi.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat Feriye’de basın mensupları ile bir araya geldi . Beşiktaş Belediyesi’nin 5 yılda yaptığı projeleri nasıl hayata geçirdikleri anlatılan toplantıda, daha sonra katılan basın mensuplarının soruları cevaplandı.

“Festivallerde hiçbirinde Beşiktaş Belediyesinin kasasından bir kuruş harcanmamıştır”

Belediye bütçesinin doğru kullanıldığını söyleyen Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, “Bayramlarda yaptığımız konserlerde düzenlediğimiz festivallerde hiçbirinde Beşiktaş Belediyesi’nin kasasından bir kuruş harcanmamıştır. Kesinlikle belediyenin parasını harcamadan yapmışızdır. Beşiktaş’ın iş adamları bu süreçlerin doğal paydaşı oldu ve biz bu süreci çok sağlıklı bir şekilde yönettik. Dolayısıyla biz bu paydaşlarımız ve sponsorlarımızla beraber bu etkinliklerin hepsini yaptık. Biz aş evimizde her gün 6 bin 7 bin adet arasında sıcak yemek çıkartıyoruz. Dolayısıyla bunların maliyetlerini ne kadar olduğunu düşünebilirsiniz. Önemli olan şudur. Kentler zengin. Önemli olan bu zenginlikleri nereye aktaracağınız. Bu zenginlikleri halka mı aktaracak başka yere mi aktaracaksınız. Bu zenginlikleri halka aktarmaya karar verdiğinizde bunların hepsini bu şekilde organize edebilirsiniz. Ana Caddelerimizde alt yapı sorunu vardı. Biz göreve gelirken bir anket yaptık. 3 tane büyük sorun tanımlandı. Birinci altyapı sorunu evleri işyerlerini yağmurda su basıyor. İkincisi kentsel dönüşüm ve deprem meselesi. Üçüncüsü ise vatandaşlarımız ucuza hizmet alamadığını ifade etmişti. Yani Beşiktaş’ta bütün ücretlendirmeler hep dışarıdan gelenlere göre ayarlanmış. Beşiktaş’ta yaşayanlar açısından bu bir dezavantaj. Beşiktaş’ta hızlıca altyapı sorununu çözdük Barbaros Bulvarı’nda Nusretiye Caddesi’nde Nispetiye Caddesi’nde Kuruçeşme’de Arnavutköy’de altyapı sorununu çözdük” dedi.

“Çok sorun konuşuyoruz ve bunlara siyaset karıştırmıyoruz”

Yetki karmaşası olduğunu ifade eden Akpolat, “Biz yetki paylaşıyoruz. Yetki bizde de olsa hiçbir sorun yok. Biz Beşiktaş Kaymakamlığımızla beraber çok iyi bir yönetim süreci yürütüyoruz. Devletin varlığını burada hissediyoruz. Hem eski kaymakamımız hem şimdiki kaymakamımız tam bir devlet adamı. İşbirliği çok önemli. Çünkü o kadar çok sorun konuşuyoruz ki onlarla. Biz iş konuşmaktan siyaset konuşmuyoruz” dedi.