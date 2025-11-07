Beşiktaş Belediyesi, 10 Kasım'da saygı yürüyüşü ile Atatürk'ü anacak

Beşiktaş Belediyesi, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 87. yıl dönümünde "saygı yürüyüşü" düzenleyecek.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 87. yılında 10 Kasım sabahı saat 07.30’dan itibaren Dolmabahçe Caddesi Ağaçlı Yol’da Atatürk’ün sesi yankılanacak. Atatürk’ün evinin bulunduğu Akaretler’deki Şairler Sofası Parkı önünden saat 08.00’de başlayacak "Saygı Yürüyüşü"nde, Atatürk’ün sesinden özel olarak hazırlanan dinleti eşliğinde 7’den 70’e her yaştan vatandaş, Beşiktaş Belediyesi Başkan Vekili Rasim Şişman’la birlikte Dolmabahçe Sarayı’na yürüyecek. Saatler 09.05’i gösterdiğinde ise tüm Türkiye’de olduğu gibi Beşiktaş’ta da hayat duracak ve saygı duruşunda bulunulacak.

Beşiktaş Belediyesi Başkan Vekili Rasim Şişman önderliğinde gerçekleşecek olan yürüyüşe, Başkan Vekili Şişman tüm komşularını davet etti.