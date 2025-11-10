Beşiktaş Belediyesi'nden 10 Kasım 'Saygı Yürüyüşü'

Beşiktaş Belediyesi tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 87. yıl dönümü dolayısıyla "Saygı Yürüyüşü" düzenlendi. Akaretler’de başlayan yürüyüş, Dolmabahçe Sarayı’nda sona erdi.

Beşiktaş Belediyesi, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 87. yıl dönümünde bu yıl da "Saygı Yürüyüşü" düzenlendi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün evinin bulunduğu Akaretler’deki Şairler Sofası Parkı’ndan başlayan yürüyüş, Dolmabahçe Sarayı’nda son buldu. Programa Beşiktaş Belediyesi Başkan Vekili Rasim Şişman ve vatandaşlar katıldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 87. yılında Beşiktaş Belediyesi, anma programı kapsamında Dolmabahçe Caddesi Ağaçlı Yol’da Atatürk’ün sesi yankılandı.

Öte yandan Beşiktaş Belediyesi Başkan Vekili Rasim Şişman ise sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında "Ebediyete irtihalinin 87. yıl dönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anmak üzere Akaretler’deki Atatürk Evi Müzesi’nden Dolmabahçe Sarayı’na yürüyüş gerçekleştirdik. Ardından hayata gözlerini kapadığı Dolmabahçe Sarayı’nın 71 numaralı odasında gerçekleştirilen resmi törenle Ata’mızı saygıyla ve minnetle andık. Onun ilke ve değerlerini daima yaşatacak; emanetine sonsuza kadar sahip çıkacağız" dedi.