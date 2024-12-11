Beşiktaş, Bodo/Glimt maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Bodo/Glimt ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam maçın yaptığı antrenmanla tamamladı.

Beşiktaş, Bodo/Glimt maçı hazırlıklarını tamamladı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde Bodo/Glimt ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam maçın yaptığı antrenmanla tamamladı.

Mücadelenin oynanacağı Aspmyra Stadion’da Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları, pas ve 5’e 2 çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çift kale maçlarla tamamlandı.

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde yarın TSİ 23.00’te Aspmyra Stadion’da Bodo/Glimt ile karşılaşacak.