Beşiktaş camiası, 23 Nisan'ı aileleriyle kutladı

Beşiktaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı Nevzat Demir Tesisleri’nde organize ettiği etkinlik ile kutladı. Şenlikte çocuklar ile tek tek ilgilenen Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Çocuklarımızın yarınları iyi olsun" dedi.

Beşiktaş, Galatasaray maçı hazırlıklarına Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenman ile başladı. Ümraniye’de bulunan Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri’nde yapılan antrenman öncesi düzenlenen etkinlik ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı. Organizasyona Beşiktaş, Asbaşkanları Emre Kocadağ ve Serhan Çetinsaya ile futbolcuların ve çalışanların çocuklarının yanı sıra depremzede, özel ve kimsesiz çocukların, Beşiktaşlı sanatçılar; Zafer Algöz, Feridun Düzağaç, Ömür Gedik, Berkay Ateş, Arzu Oruç, Yağızcan Konyalı ile Birol Can ve medya mensuplarının katılımlarıyla BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştirildi.

Etkinlikte hazır bulunan ve çocuklarla yakından ilgilenen Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, "Bu sene organizasyonumuza depremzede ve engelli çocukları da dahil ettik. Bu bayramı bizlere armağan eden Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve saygı ile anıyorum. Beşiktaşlılık kimliğini çocuklara ne kadar gösterebilirsek bizim için o kadar iyi demektir. Bizler için en büyük kazanç çocuklarımızdır. Böyle özel günlerde onlarla bir arada olmaktan gururlu ve mutluyuz. Herkesin Ramazan bayramı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlarım" açıklamalarında bulundu.

Şenlik boyunca çocuklarla tek tek fotoğraf çektirerek imza dağıtan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Çocuklarımızın yarınları iyi olsun. Bugün büyük bir aile olduğumuzu göstermek için hep bir aradayız. Türk halkının Ramazan Bayramı’nı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlarım" diye konuştu.

Antrenman sahasında çeşitli oyunlar oynayarak bayram coşkusunu doyasıya yaşayan çocuklar, daha sonra kendileri için özel olarak hazırlanan ikramları yediler.

Teknik Direktör Şenol Güneş ile futbolcular, eğlenceli anların yaşandığı şenlikte bir araya geldikleri çocuklarla sohbet etti.

23 Nisan Çocuk Şenliği, çocuklara çeşitli hediyeler verilmesi ve pasta kesilmesinin ardından hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.