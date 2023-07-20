Beşiktaş, çift kale taktik maçı yaptı
Beşiktaş, Almanya kampında yeni sezon hazırlıklarını, bu akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Beşiktaş, Almanya kampında yeni sezon hazırlıklarını, bu akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik Direktör Şenol Güneş’in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, Isınma koşularıyla başladı. Pas ve 5’e 2 çalışmalarının ardından oynanan çift kale taktik maçıyla tamamlandı.
Siyah-beyazlılar, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yarın TSİ 17.00’de MGG Arena’da RC Strasbourg ile karşılaşacak.