Beşiktaş, Club Brugge maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi'nde Club Brugge ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, maçın oynanacağı statta yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.

Beşiktaş, Club Brugge maçı hazırlıklarını tamamladı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
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Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi’nde Club Brugge ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, maçın oynanacağı statta yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.

Beşiktaş’ta Teknik Direktör Şenol Güneş’in yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, pas ve 5’e 2 top kapma çalışmalarıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

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Çakmak Yapı

Siyah-beyazlılar, UEFA Konferans Ligi D grubu ilk maçında yarın TSİ 22.00’de Jan Breydel Stadion’da Club Brugge ile karşılaşacak.