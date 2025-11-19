Beşiktaş Cumartesi Pazarı yenileniyor

Beşiktaş Belediye Başkan Vekili Rasim Şişman, depreme dayanıklı olmadığı tespit edilerek hizmete kapatılan Beşiktaş Cumartesi Pazarı hakkında konuştu. Pazar alanında açıklama yapan Şişman, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yürüttüğü etüt çalışmaları sonucunda, yapının betonarme yükünden arındırılması ve çelik taşıyıcı sisteminin temizlenip güçlendirilmesi gerektiğinin belirlendiğini ifade etti.

Beşiktaş Belediye Başkan Vekili Rasim Şişman, geçen hafta depreme dayanıklı olmadığı, can mal güvenliği açısından yüksek risk taşıdığı tespit edilerek hizmete kapatılan Beşiktaş Cumartesi Pazarı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Yenileme çalışmaları hakkında yürütülen çalışmalarla ve süreçle ilgili bilgi veren Başkan Vekili Şişman, "Bugün Beşiktaş’ımızın kent belleğinde özel bir yere sahip olan, yıllardır komşuluğun, dayanışmanın ve nefes alan bir şehir yaşamının adresi olan pazar yerindeyiz. Bildiğiniz gibi İstanbul’da sınırlar çoğu zaman sadece haritalarda görülür; hayatın akışı ise bambaşkadır. İçinde bulunduğumuz bu alan, idari olarak Şişli sınırları içerisindeyken mülkiyeti ise İstanbul Büyükşehir Belediyemize aittir. Ancak gündelik yaşamda burası çoğunlukla Beşiktaşlı komşularımızın kullandığı Beşiktaş Cumartesi Pazarı olarak hafızalara kazınmıştır. Yaklaşık 70 yıldır Beşiktaş’ın nabzını tutan; komşuluğa, esnafa, bir arada yaşama kültürümüze tanıklık eden bu pazar yeri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından etüt edilmiştir. Yapılan incelemelerde ise yapının depreme dayanıklı olmadığı, can ve mal güvenliği açısından yüksek risk taşıdığı tespiti yapılmıştır" dedi.

"Pazarımız bir gün bile kapalı kalmasın diye gece gündüz çalışıyoruz"

Pazar alanının yenilenmesi sürecinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili birimleri, mahalle muhtarları ve pazar esnafıyla görüşme gerçekleştirdiklerini aktaran Şişman, "Kimse mağdur olmasın, pazar kültürümüz kesintiye uğramasın ve alan güvenli bir şekilde yenilensin diye hep birlikte hareket ettik. Uzman değerlendirmeleri neticesinde yapının betonarme yükünden arındırılması ve çelik taşıyıcı sisteminin temizlenip güçlendirilmesi gerektiği belirlendi. Alanın hafif çelik malzemeden imal edilecek yeni çatısıyla Beşiktaş’ımıza uzun yıllar hizmet edecek şekilde inşa edilmesi kararlaştırıldı. Pazarımız bir gün bile kapalı kalmasın diye ekiplerimiz gece gündüz çalışıyor. Beşiktaş’ımızı daha güvenli, daha dirençli ve daha yaşanabilir hale getirmek için çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.