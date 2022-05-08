Beşiktaş, derbi için stada ulaştı
Beşiktaş, Fenerbahçe ile çıkacağı derbi mücadelesi için Vodafone Park'a ulaştı.
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör
Beşiktaş, Fenerbahçe ile çıkacağı derbi mücadelesi için Vodafone Park’a ulaştı.
Spor Toto Süper Lig’in 36. haftasındaki derbi mücadelesinde Beşiktaş, bu akşam Fenerbahçe’yi konuk edecek. Karşılaşmanın başlamasına sayılı saatler kala siyah-beyazlılar, yoğun güvenlik önlemleri altında maçın oynanacağı stada geldi.
İHA
İlk Yorum Yazan Sen Ol!
BUNLARA DA BAKIN