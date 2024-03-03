Beşiktaş derbi için stada ulaştı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında evinde oynayacağı Galatasaray maçı için stada geldi.

Beşiktaş derbi için stada ulaştı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında evinde oynayacağı Galatasaray maçı için stada geldi.

Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Beşiktaş bugün saat 19.00’da evinde Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Dün Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde son hazırlıklarını yapan siyah-beyazlılar daha sonra kampa girdi. Tesislerden çıkış yapan Beşiktaşlı kafileyi taşıyan otobüs de stada ulaştı.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb