Beşiktaş, Dinamo Kiev maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi Play-off Turu rövanşında Dinamo Kiev ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Şenol Güneş’in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma koşuları ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. 5’e 2 ile devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılarUEFA Konferans Ligi Play-off Turu’nda Dinamo Kiev ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın saat 18.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.