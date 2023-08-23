Beşiktaş, Dinamo Kiev maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi Play-Off turunda Dynamo Kiev ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.

Beşiktaş, Dinamo Kiev maçı hazırlıklarını tamamladı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
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Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi Play-Off turunda Dynamo Kiev ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.

Rapid Giuleşti Stadı’nda Teknik Direktör Şenol Güneş’in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan idman, 5’e 2 top kapma çalışması sonrası yapılan taktiksel çift kale çalışmayla tamamlandı.

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Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Öte yandan Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu, antrenman öncesi Şenol Güneş’le bir araya geldi. Güneş ve Lucescu birbirlerine başarılar diledi.

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında, yarın saat 20.00’de Dinamo Kiev ile karşılaşacak.