Beşiktaş, Dinamo Kiev maçının hazırlıklarına devam etti

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi Play-Off turu rövanşında Dinamo Kiev ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş, Dinamo Kiev maçının hazırlıklarına devam etti
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Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi Play-Off turu rövanşında Dinamo Kiev ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş’ta Teknik Direktör Şenol Güneş’in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. 5’e 2 ile devam eden antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi.

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Siyah-beyazlılar, Dinamo Kiev maçı hazırlıklarına, yarın saat 18.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.