Beşiktaş, Dinamo Kiev maçları için UEFA'ya kadro bildirdi

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile karşılaşacak olan Beşiktaş bu maçların kadrosunu UEFA'ya bildirdi.

Beşiktaş, Dinamo Kiev maçları için UEFA'ya kadro bildirdi
Editör
EditörEditör
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UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile karşılaşacak olan Beşiktaş bu maçların kadrosunu UEFA’ya bildirdi.

UEFA’nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off turundaki kadrosu belli oldu. Yeni transferler Alex Oxlade-Chamberlain, Milot Rashica ve Bakhtiyor Zaynutdinov kadroya dahil edildi. Siyah-beyazlı ekipte Rachid Ghezzal, Kerem Atakan Kesgin, Emrecan Bulut ve Semih Kılıçsoy ise UEFA kadrosundan çıkarıldı.

UEFA’ya bildirilen kadroda şu isimler yer alıyor:

Kaleciler: Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Utku Yuvakuran

Defanslar: Francisco Montero, Onur Bulut, Omar Colley, Daniel Amartey, Valentin Rosier, Arthur Masuaku, Umut Meraş

Orta sahalar: Salih Uçan, Milot Rashica, Alex Oxlade-Chamberlain, Amir Hadziahmetovic, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Bakhtiyor Zaynutdinov, Kartal Kayra Yılmaz, Oğuzhan Akgün, Jean Onana, Gedson Fernandes

Forvetler: Ante Rebic, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar, Jackson Muleka