Beşiktaş, Dünya Kupası'nda forma giyen isimlere plaket verdi

Beşiktaş Kulübü, Dünya Kupası'nda forma giyen Atiba Hutchinson, Wout Weghorst, Kevin N'Koudou ve Romain Saiss'e, Şanlıurfaspor karşılaşması öncesinde plaket verdi.

Beşiktaş, Dünya Kupası'nda forma giyen isimlere plaket verdi
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Beşiktaş Kulübü, Dünya Kupası’nda forma giyen Atiba Hutchinson, Wout Weghorst, Kevin N’Koudou ve Romain Saiss’e, Şanlıurfaspor karşılaşması öncesinde plaket verdi.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu’nda Şanlıurfaspor’u konuk eden Beşiktaş, karşılaşma öncesinde Dünya Kupası’nda forma giyen oyuncularına plaket verdi. Başkan Ahmet Nur Çebi, Dünya Kupası’nda oynayan Atiba Hutchinson, Wout Weghorst, Kevin N’Koudou ve Romain Saiss’e çiçek ve plaket verirken, henüz takıma dahil olmayan Romain Saiss’in plaketini de Kaptan Atiba Hutchinson’a teslim etti.

Beşiktaş, Dünya Kupası'nda forma giyen isimlere plaket verdi
Beşiktaş, Dünya Kupası'nda forma giyen isimlere plaket verdi