Beşiktaş, EHF Erkekler Avrupa Kupası Son 16 Turu'na yükseldi

EHF Erkekler Avrupa Kupası 3. Turu'nda mücadele eden Beşiktaş Safi Çimento Erkek Hentbol Takımı, Hırvatistan'ın MRK Sesvete ekibini yenerek adını 16 turuna yazdırdı.

Beşiktaş, EHF Erkekler Avrupa Kupası Son 16 Turu'na yükseldi
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

EHF Erkekler Avrupa Kupası 3. Turu’nda mücadele eden Beşiktaş Safi Çimento Erkek Hentbol Takımı, Hırvatistan’ın MRK Sesvete ekibini yenerek adını 16 turuna yazdırdı.

EHF Erkekler Avrupa Kupası 3. Turu’nda mücadele eden Beşiktaş, ilk maçta 34-27 mağlup olduğu Hırvatistan’ın MRK Sesvete takımı ile evinde oynadığı rövanş maçının normal süresini 34-27 önde kapattı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Eşitlik nedeniyle yapılan 7 metre atışlarında rakibi MRK Sesvete’ye 4-2 üstünlük kuran siyah-beyazlılar, son 16 turuna katılmaya hak kazandı.