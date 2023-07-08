Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, yeni transferlerini tanıttı

Beşiktaş, erkek basketbolda yeni transferleri Egehan Arna, Yiğit Aslan ve Berkan Durmaz için imza töreni düzenledi.

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, yeni transferleri için Beşiktaş Stadyumu’nda Basketbol Şube ve Akatlar Spor Kompleksi Tesisinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Umut Tahir Güneş, Mal ve Hizmet Satın Alma ve Dijital Projelerin Geliştirilmesinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Kemal Barış Dillioğlu, Erkek Basketbol Takımı Genel Menajeri Nedim Yücel ve Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Dusan Alimpijevic ile yeni transferler; Egehan Arna, Yiğit Aslan ve Berkan Durmaz’ın katılımlarıyla bir imza töreni düzenlendi.

Yönetim Kurulu Üyesi Umut Tahir Güneş, törende yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Geçen yılı şöyle bir geçmek istiyorum. Kötü bir dönemden geçtik ve olmaması gereken bir yerde bitirdik. Öncelikle böyle bir şeyi olumlu ya da olumsuz yaşattığımız için Beşiktaş taraftarından özür diliyoruz. Yeni bir döneme başlıyoruz. Yeni hocamızla ve Nedim Yücel’i tekrar Beşiktaş ailesine kazandırdığımız için kırmayıp bizi geldiği için kendisine teşekkür ediyoruz. Nedim’in görüşmeleri sonucunda kıymetli hocamız Beşiktaşımız’a katıldı. Daha sonra transferlerimizi yaptık. Transfer sürecinde yoğun emek harcayan Nedim kardeşime ve Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Kemal Barış Dillioğlu abime huzurlarınızda bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Nedim Yücel’in ve hocamızın görüşleri doğrultusunda transferlerimizi yaptık. Uygun görüldüğü takdirde de takviyelerimizi yapacağız. Beşiktaş futbolda hedefi olan, basketbolda hedefi olan ve olması gereken bir kulüptür. Büyük bir camiadır. Bu doğrultuda, bu planlama çerçevesinde olması gerektiği kadar, bütçemizi aşmayarak önümüzdeki fikstürleri tamamlamaya çalışacağız. Bir de bu sene EuroCup maceramız başlayacak. Nedim kardeşim ve Korkut kardeşim, İspanya’ya giderek hazırladıkları sunumu oradaki yetkililere güzel bir şekilde aktardılar. Beşiktaş’ın büyüklüğünü, Beşiktaş’ın arma değerini çok iyi ifade ettiler. Bunun sonucunda da EuroCup’a katılıyoruz. Zor bir gruba düştük ancak bizim için önemli olan Beşiktaş’ın istediği yerde ve hedefte bitirmesi. Elimizden geleni yapacağız. Teknik ekibimize, değerli oyuncularımıza ve genel menajerimize bu takımı artık teslim ettik. Bu yıl gerçekten çok değişik bir fikstür olacak. Bütçeyle ilgili çok soru alıyorum. Benim için birin, beşin hiçbir önemi yok. Fenerbahçe’nin, Efes’in ya da diğer takımların koyduğu bütçeyle Beşiktaş’ın koyduğu bütçe farkının olup olmamasının bir önemi yok. Burada bir takım ruhu oluşturmaya çalışıldı. Takım ruhunun da sonuca bağlanması önemli. Biz bunu oluşturmaya çalışacağız. Transferlerimiz de o yönde oldu.”

Nedim Yücel: "Döndüğüm için mutlu ve gururluyum"

Beşiktaş camiasına tekrar döndüğü için çok mutlu ve gururlu olduğunu ifade eden Genel Menajer Nedim Yücel, "16 yıl formasını giydiğim, kaptanlık yaptığım, doğup büyüdüğüm Beşiktaş camiasına tekrar döndüğüm için çok mutlu ve gururluyum. Aktif oyunculuğu bitirdikten sonra Beşiktaş’ta Genel Menajer olarak görev almak oyunculuk dönemimde en büyük hayallerimden birisiydi. Bana bu görevi layık gören başta Başkanımız Ahmet Nur Çebi, Umut Tahir Güneş ve İbrahim Kemal Barış Dillioğlu olmak üzere tüm yönetim kurulumuza çok teşekkür ediyorum. Şu an aramızda bir tek Berk Uğurlu yok, şu an yurt dışında. Transfer sürecinde, Türk oyuncu olarak hep ilk tercihlerimizle, burada gördüğünüz oyuncularla anlaşma fırsatımız oldu. Hepsine teşekkür ediyorum. Onlar da Beşiktaş forması giymek için fedakarlık yaptılar. Daha sonra hocamızla beraber yabancı transferlerine yöneldik. Orada da iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. Bu sene hem Avrupa’da hem de Türkiye’de Beşiktaş armasını layık olduğu şekilde üst sıralarda temsil etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Dusan Alimpijevic: "Beşiktaş’ın eski parıltılı günlerine dönmesinin bir parçası olacağım"

Kendisini Başantrenörlüğü görevine layık gördükleri için yönetim kurulu üyelerine teşekkür eden, Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Dusan Alimpijevic, "Nerede olduğumun çok bilincindeyim. Oyuncularımdan ve teknik ekibimden de bunu isteyeceğim. Bununla ne kadar gurur duymamız gerektiğini de tüm sezon boyunca hatırlatacağım. Beşiktaş’ın eski parıltılı günlerine dönmesinin bir parçası olacağım için herkese minnettarım. Beşiktaş’ın ne kadar büyük bir taraftar kitlesi olduğunu biliyorum. Onlardan bir ricam var. Bize inanmaları, bize yardım etmeleri. Her takım bütün sezonu hiç mükemmel geçirmez. Onlardan ricam bizim düştüğümüz anlarda da bize destek olsunlar ve inansınlar. Sezonun ilk başından itibaren tribünlerin dolu olmasını ve bize destek olmalarını ayrıca rica ediyorum. Rekabetçi, ne yapması gerektiğini bilen ve hayatı basketbol olan oyunculardan ibaret bir takım kurduk. İyi bir iş çıkardık. Ben burada konuşmaktan yok sahada konuşmayı severim. Performansımız ile biz her maçta sahada konuşacağız. Ben gelmeden önce yönetimimizin transfer etmiş olduğu oyunculardan dolayı da tebrik etmek istiyorum. Hem genç hem de performans gösterebilecek çok iyi oyuncular alınmış" dedi.

Egehan Arna: "Burada çok özel iki sezon geçirdim"

Yeniden siyah-beyazlı formayı giyeceği için mutlu olduğunu aktaran Egehan, “Bir yılın ardından tekrardan büyük Beşiktaş camiasının arasında olduğum için çok mutluyum, çok gururluyum. Burada çok özel iki sezon geçirdim, önemli başarılara imza attık. Umuyorum ki bu sezon daha önce başardıklarımızın kat kat üzerine koyup başarılı bir sezon geçiririz. Zor günler geçirildi. Beşiktaş ve camiası için önemli bir sezon. Değerli koçumuz, kaliteli yabancı oyuncularımız ve forma mücadelesini bırakmayan biz yerli oyuncular olarak varız. Umuyorum iyi bir takım olup önemli başarılara imza atarız" diye konuştu.

Yiğit Aslan: "Bu takımın bir parçası olmak bizim için çok önemli"

Sezon öncesi iyi bir ekip kurduklarını dile getiren Yiğit Aslan, “Burada çok büyük bir kulübün yeni transferleri olarak bulunmaktan gururluyum. Bu organizasyona emeği geçenlere teşekkür ederim. Beşiktaş’ın nasıl bir camia olduğunu hepimiz biliyoruz. Biz burada geçmişi bırakıp artık kurduğumuz takım ile önümüze bakıp, güzel başarılara imza atacağımıza inanıyorum. Çok heyecanlıyım. Kiminle konuşsam gözünde ışıltı ve heyecan görüyorum. Bu heyecan bizi etkiliyor. Daha bir hırsla başarılı olmak isteğimizi düşünüyorum. Genel Menajerimiz Nedim Yücel ile Başantrenörümüz Dusan Alimpijevic’e teşekkür ederiz. Burada güzel bir takım kurduk. Bu takımın bir parçası olmak bizim için çok önemli. Umarım EuroCup’ta, Türkiye liginde ve Türkiye Kupası’nda hedeflediğimiz yerlere ulaşabiliriz” ifadelerini kullandı.

Berkan Durmaz: "Armanın ağırlığını bilen, sahada mücadeleyi asla bırakmayan bir takım olacağız"

Büyük bir kulübe geldiğinin farkında olduğunu belirten Berkan Durmaz, “Öncelikle Beşiktaş gibi büyük bir camiada oynayacağım için çok heyecanlıyım. Saha içinde inişler çıkışlar olabilir. Ancak ben bir oyuncu olarak şunun sözünü verebilirim. İşler kötü gittiğinde bile armanın ağırlığını bilen, sahada mücadeleyi asla bırakmayan bir takım olacağız. Taraftarlarımızdan da ricam, Akatlar’da büyük bir sinerji oluşturup çok büyük bir aile olalım. Bu yıl hem EuroCup’ta hem Türkiye liginde mücadele edeceğiz. Çok büyük bir maç tempomuz olacak ancak bu temponun üstesinden gelecek oyuncu grubu olduğumuzu düşünüyorum. Taraftarımızın bize vereceği destekle Beşiktaş’ı ait olduğu yerlere taşıyacağız” açıklamalarında bulundu.

İmza töreni, konuşmaların ardından hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.