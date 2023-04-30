Beşiktaş evinde Galatasaray'a yine kaybetmedi

Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Galatasaray'ı 3-1 mağlup eden Beşiktaş, rakibine karşı evindeki üstünlüğünü sürdürdü. Siyah-beyazlılar, Vodafone Park'ta sarı-kırmızılılara karşı oynadığı 7. maçta 6. galibiyetini aldı.

Beşiktaş evinde Galatasaray'a yine kaybetmedi
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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4d
4d

Süper Lig’in 32. haftasında sahasında Galatasaray’ı 3-1 mağlup eden Beşiktaş, rakibine karşı evindeki üstünlüğünü sürdürdü. Siyah-beyazlılar, Vodafone Park’ta sarı-kırmızılılara karşı oynadığı 7. maçta 6. galibiyetini aldı.

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Galatasaray’ı 3-1 yendi. Bu sonuçla birlikte siyah-beyazlılar puanını 65 yaptı. Kartal, evinde rakibine karşı üstünlüğünü ise sürdürdü. Vodafone Park’ta, Galatasaray’la 7 kez karşılaşan Beşiktaş, 6 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Bu müsabakalarda 14 gol atan siyah-beyazlı ekip ağlarında 4 gole engel olamadı.

Kara Kartal, ev sahibi olarak sarı-kırmızı takıma karşı son mağlubiyetini 2014-2015 sezonunda 2-0’lık skorla almıştı. Ancak o karşılaşma da Vodafone Park’ın yapım çalışmalarının devam etmesi sebebiyle Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanmıştı.