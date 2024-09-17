Beşiktaş, Eyüpspor maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Beşiktaş, Eyüpspor maçı hazırlıklarına başladı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst’un yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Trabzonspor maçında forma giyen futbolcular salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladılar. Diğer oyuncuların pas ve 5’e 2 çalışmasıyla başladıkları idman, ısınma koşularıyla devam etti. Antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı. Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

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Siyah-beyazlılar, Eyüpspor’la oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın saat 11.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.