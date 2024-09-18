Beşiktaş, Eyüpspor maçı hazırlıklarına devam etti

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Eyüpspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş, Eyüpspor maçı hazırlıklarına devam etti
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
kolan
kolan
kolan
kolan

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında sahasında Eyüpspor’la oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst’un yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, minyatür kale çalışmasıyla devam etti. Antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

İkinci Başkan Hüseyin Yücel, Tesislerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Çağlayan Tuğal, Kamu ile İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Burak Aslan, Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba ile Beşiktaş Yönetim Kurulu Danışmanı Bradley Howard Friedel de antrenmanı takip ettiler.

Siyah-beyazlılar, Eyüpspor maçı hazırlıklarını bir günlük iznin ardından 20 Eylül Cuma günü saat 11.00’de yapacağı antrenmanla sürdürecek.