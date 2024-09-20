Beşiktaş, Eyüpspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Eyüpspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş, Eyüpspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Eyüpspor’la oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst’un yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve 5’e 2 çalışmasıyla başlayan idman, pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktiksel çift kale maçla sona erdi. Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

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Siyah-beyazlılar, Eyüpspor’la oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 10.45’te basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak.