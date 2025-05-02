Beşiktaş, Fenerbahçe derbisi hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı derbinin hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Beşiktaş, Fenerbahçe derbisi hazırlıklarını sürdürdü
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı derbinin hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. 5’e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çalışmayla sona erdi.

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Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe ile oynayacağı derbinin hazırlıklarını yarın saat 11.45’te yapacağı antrenmanla tamamlayacak.