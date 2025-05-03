Beşiktaş, Fenerbahçe derbisi hazırlıklarını tamamladı
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı derbinin hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı derbinin hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. 5’e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çalışmalarla sona erdi.