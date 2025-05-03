Beşiktaş, Fenerbahçe derbisi hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı derbinin hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Beşiktaş, Fenerbahçe derbisi hazırlıklarını tamamladı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı derbinin hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. 5’e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çalışmalarla sona erdi.

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