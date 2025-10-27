Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı derbi müsabakasının hazırlıklarına, ara vermeden bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta forma giyen futbolcular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer futbolcuların ise ısınma koşuları ve 5’e 2 top kapma çalışmalarıyla başladıkları idman, dar alanda oynanan çift kale maç ve koşu çalışmasıyla tamamlandı.

Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.