Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin VAR'ı Atilla Karaoğlan

Beşiktaş'ın bu akşam Fenerbahçe'yi konuk edeceği derbi mücadelesinin Video Yardımcı Hakemi (VAR) Atilla Karaoğlan oldu.

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  • 08.05.2022 12:16
  • Güncelleme: 08.05.2022 12:58
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin VAR'ı Atilla Karaoğlan
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SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Beşiktaş’ın bu akşam Fenerbahçe’yi konuk edeceği derbi mücadelesinin Video Yardımcı Hakemi (VAR) Atilla Karaoğlan oldu.

Spor Toto Süper Lig’in 36. haftasında Beşiktaş, Fenerbahçe’yi ağırlayacak. Vodafone Park Stadyumu’nda 19.00’da başlayacak müsabakada Arda Kardeşler düdük çalacak. Kardeşler’in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Bahattin Şimşek olacak.

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Bu mücadelenin VAR koltuğunda Atilla Karaoğlan oturacak. Karaoğlan’a AVAR olarak Kemal Yılmaz ve Yiğit Arslan eşlik edecek

İHA

SHA Editör
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