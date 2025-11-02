Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin VAR'ı Sarper Barış Saka oldu

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbide VAR olarak Sarper Barış Saka görev yapacak.

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe bugün saat 20.00’de Tüpraş Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Derbiyi hakem Ali Yılmaz yönetecek. Yılmaz’ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Hakan Yemişken yapacak. Maçın 4. hakemi ise Direnç Tonusluoğlu olacak.

Derbide VAR’da Sarper Barış Saka, AVAR’da da Serkan Çimen ile Oğuzhan Çakır görev yapacak.