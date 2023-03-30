Beşiktaş, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Şenol Güneş’in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel çift kale maç ile tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın saat 17.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.