Beşiktaş, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’de Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında yarın saat 20.00’de Vodafone Park’ta Fenerbahçe ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılar derbi maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi. Beşiktaş İkinci Başkanı Engin Baltacı, Asbaşkan Emre Kocadağ, Basketbol Şube ve Akatlar Spor Kompleksi Tesisinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Umut Tahir Güneş, Kartal Yuvası ve Yerel Yönetim İlişkilerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üye Umut Şenol ile Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü ve Sportif Direktör Ceyhun Kazancı’nın da izlediği basına kapalı idman, yaklaşık 1 saat sürdü. Teknik Direktör Valerien Ismael’in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Aktivasyon ve koşu çalışmalarıyla başlayan idman, çift kale taktik maçıyla sona erdi.